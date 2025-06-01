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Ворог атакує на десяти напрямках: Генштаб розповів, де найгарячіші бої

Неділя 01 червня 2025 09:00
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Ворог атакує на десяти напрямках: Генштаб розповів, де найгарячіші бої Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 166 бойових зіткнень. Російські війська продовжують масовані штурми та авіаудари по позиціях Сил оборони України й мирних населених пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, окупанти завдали два ракетні удари, здійснили 79 авіаударів і скинули 169 керованих авіаційних бомб. Загалом армія РФ відкривала вогонь 6128 разів, зокрема 137 разів із реактивних систем залпового вогню. Крім того, по українських позиціях спрямували 3055 дронів-камікадзе.

Удари ЗСУ

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони за добу вразили 15 районів зосередження живої сили та техніки ворога, а також 4 артилерійські засоби окупантів.

Найгарячіші напрямки

На Харківському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборону в районах Липців, Вовчанська та Вовчанських Хуторів.

Ворог атакує на десяти напрямках: Генштаб розповів, де найгарячіші бої

На Куп’янському напрямку зафіксовано десять атак у районах Піщаного, Степової Новоселівки та Загризового.

Ворог атакує на десяти напрямках: Генштаб розповів, де найгарячіші бої

На Лиманському напрямку - одразу 18 атак. Росіяни намагалися просунутися у бік Зеленої Долини, Карпівки, Нового Миру, поблизу Греківки, Торського, Серебрянського лісу та Рідкодуба.

Ворог атакує на десяти напрямках: Генштаб розповів, де найгарячіші бої

На Сіверському напрямку українські захисники відбили атаки біля Григорівки та Верхньокам’янського.

Ворог атакує на десяти напрямках: Генштаб розповів, де найгарячіші бої

На Краматорському - шість атак поблизу Часового Яру, Білої Гори та Курдюмівки.

Ворог атакує на десяти напрямках: Генштаб розповів, де найгарячіші бої

На Торецькому напрямку - десять штурмів у районах Торецька та Кримського.

Ворог атакує на десяти напрямках: Генштаб розповів, де найгарячіші бої

На Покровському – найінтенсивніші бої: 51 штурмова дія в районах Новоукраїнки, Нової Полтавки, Миролюбівки, Малинівки, Єлизаветівки, Даченського, Лисівки, Новомиколаївки та інших.

Ворог атакує на десяти напрямках: Генштаб розповів, де найгарячіші бої

На Новопавлівському - 12 атак поблизу Горіхового, Багатиря, Зеленого Поля, Новополя та Вільного Поля.

Ворог атакує на десяти напрямках: Генштаб розповів, де найгарячіші бої

На Оріхівському напрямку - дев’ять штурмів у районах Павлівки, Новоданилівки, Степового та Малих Щербаків.

Ворог атакує на десяти напрямках: Генштаб розповів, де найгарячіші бої

На Придніпровському напрямку – одна ворожа атака, яку успішно відбито.

Ворог атакує на десяти напрямках: Генштаб розповів, де найгарячіші бої

На Гуляйпільському, Волинському та Поліському напрямках боєзіткнень не зафіксовано.

Ворог атакує на десяти напрямках: Генштаб розповів, де найгарячіші бої

Окрема увага – Курському напрямку, де Сили оборони України продовжують активну операцію. За добу там сталося 35 бойових зіткнень. Росія завдала 14 авіаударів, скинувши 34 керовані бомби, і здійснила 213 обстрілів, зокрема один із РСЗВ.

Ворог атакує на десяти напрямках: Генштаб розповів, де найгарячіші бої

Втрати Росії у війні

Нагдаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1230 осіб.

Також українські воїни знешкодили п’ять танків, чотири бойові броньовані машини, 52 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 151 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, три ракети, 127 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки окупантів.

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