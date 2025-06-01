Ворог атакує на десяти напрямках: Генштаб розповів, де найгарячіші бої

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 166 бойових зіткнень. Російські війська продовжують масовані штурми та авіаудари по позиціях Сил оборони України й мирних населених пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

За даними Генштабу, окупанти завдали два ракетні удари, здійснили 79 авіаударів і скинули 169 керованих авіаційних бомб. Загалом армія РФ відкривала вогонь 6128 разів, зокрема 137 разів із реактивних систем залпового вогню. Крім того, по українських позиціях спрямували 3055 дронів-камікадзе.

Удари ЗСУ

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони за добу вразили 15 районів зосередження живої сили та техніки ворога, а також 4 артилерійські засоби окупантів.

Найгарячіші напрямки

На Харківському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборону в районах Липців, Вовчанська та Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському напрямку зафіксовано десять атак у районах Піщаного, Степової Новоселівки та Загризового.

На Лиманському напрямку - одразу 18 атак. Росіяни намагалися просунутися у бік Зеленої Долини, Карпівки, Нового Миру, поблизу Греківки, Торського, Серебрянського лісу та Рідкодуба.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили атаки біля Григорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському - шість атак поблизу Часового Яру, Білої Гори та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку - десять штурмів у районах Торецька та Кримського.

На Покровському – найінтенсивніші бої: 51 штурмова дія в районах Новоукраїнки, Нової Полтавки, Миролюбівки, Малинівки, Єлизаветівки, Даченського, Лисівки, Новомиколаївки та інших.

На Новопавлівському - 12 атак поблизу Горіхового, Багатиря, Зеленого Поля, Новополя та Вільного Поля.

На Оріхівському напрямку - дев’ять штурмів у районах Павлівки, Новоданилівки, Степового та Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку – одна ворожа атака, яку успішно відбито.

На Гуляйпільському, Волинському та Поліському напрямках боєзіткнень не зафіксовано.

Окрема увага – Курському напрямку, де Сили оборони України продовжують активну операцію. За добу там сталося 35 бойових зіткнень. Росія завдала 14 авіаударів, скинувши 34 керовані бомби, і здійснила 213 обстрілів, зокрема один із РСЗВ.