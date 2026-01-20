Враг атакует на 12 направлениях: Генштаб доложил о ситуации на фронте

По состоянию на 16:00 вторника, 20 января, на фронте произошло 61 боевое столкновение. Больше всего вражеских штурмов зафиксировано на Покровском направлении - 24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба в Telegram .

От российской артиллерии сегодня пострадали Рыжевка, Уланово, Будки Сумской области. Также россияне нанесли авиаудар по Белополью.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях РФ осуществила 39 обстрелов позиций украинских защитников и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировано семь атак врага в районе Волчанска и в сторону населенных пунктов Избицкое, Графское, Круглое, Нестерно, Чугуновка. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении враг дважды атаковал в сторону Песчаного и Петропавловки, один бой продолжается.

На Лиманском направлении РФ осуществила три атаки в сторону населенных пунктов Твердохлебово и Ольговка.

На Славянском направлении оккупанты дважды атаковали в районе Дроновки. Один бой продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили одну атаку оккупантов в сторону Бондарного.

На Константиновском направлении враг совершил десять штурмов в районах населенных пунктов Предтечино, Иванополье, Плещеевка, Щербиновка и в сторону Ильиновки, Степановки, Берестка, Софиевки. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении россияне совершили 24 атаки в районах населенных пунктов Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия, Дачное в сторону Новопавловки. Два боя продолжаются.

На Александровском направлении враг один раз атаковал в направлении Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили девять атак РФ в районе Гуляйполя и в направлениях Доброполья и Зеленого. Враг нанес авиаудары по Гуляйполю, Зализничному и Луговскому.

На Ореховском направлении россияне дважды атаковали в районах Степногорска и Приморского.

На Приднепровском направлении боестолкновений с начала суток не зафиксировано.