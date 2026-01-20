Ворог атакує на 12 напрямках: Генштаб доповів про ситуацію на фронті
Станом на 16:00 вівторка, 20 січня, на фронті відбулося 61 бойове зіткнення. Найбільше ворожих штурмів зафіксовано на Покровському напрямку - 24.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу в Telegram.
Від російської артилерії сьогодні постраждали Рижівка, Уланове, Будки Сумської області. Також росіяни завдали авіаудару по Білопіллю.
Ситуація на фронтах
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках РФ здійснила 39 обстрілів позицій українських оборонців та населених пунктів.
На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано сім атак ворога в районі Вовчанська та у бік населених пунктів Ізбицьке, Графське, Кругле, Нестерне, Чугунівка. Чотири боєзіткнення тривають дотепер.
На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував у бік Піщаного та Петропавлівки, один бій продовжується.
На Лиманському напрямку РФ здійснила три атаки у бік населених пунктів Твердохлібове та Ольгівка.
На Слов’янському напрямку окупанти двічі атакували в районі Дронівки. Один бій триває досі.
На Краматорському напрямку Сили оборони відбили одну атаку окупантів у бік Бондарного.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив десять штурмів у районах населених пунктів Предтечине, Іванопілля, Плещіївка, Щербинівка та у бік Іллінівки, Степанівки, Берестка, Софіївки. Три боєзіткнення тривають дотепер.
На Покровському напрямку росіяни здійснили 24 атаки у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне у бік Новопавлівки. Два бої тривають.
На Олександрівському напрямку ворог один раз атакував у напрямку Нового Запоріжжя.
На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили дев’ять атак РФ в районі Гуляйполя та у напрямках Добропілля й Зеленого. Ворог завдав авіаударів по Гуляйполю, Залізничному та Лугівському.
На Оріхівському напрямку росіяни двічі атакували в районах Степногірська та Приморського.
На Придніпровському напрямку боєзіткнень з початку доби не зафіксовано.
Втрати Росії у війні
Згідно з даними Генштабу ЗСУ, орієнтовні втрати противника сягнули приблизно 1 228 570 осіб, що на 1 130 більше порівняно з попередніми даними.