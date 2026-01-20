ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Ворог атакує на 12 напрямках: Генштаб доповів про ситуацію на фронті

Україна, Вівторок 20 січня 2026 17:11
Ворог атакує на 12 напрямках: Генштаб доповів про ситуацію на фронті Ілюстративне фото: Генштаб відзвітував про ситуацію на фронті з початку доби (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Валерій Ульяненко

Станом на 16:00 вівторка, 20 січня, на фронті відбулося 61 бойове зіткнення. Найбільше ворожих штурмів зафіксовано на Покровському напрямку - 24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу в Telegram.

Від російської артилерії сьогодні постраждали Рижівка, Уланове, Будки Сумської області. Також росіяни завдали авіаудару по Білопіллю.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках РФ здійснила 39 обстрілів позицій українських оборонців та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано сім атак ворога в районі Вовчанська та у бік населених пунктів Ізбицьке, Графське, Кругле, Нестерне, Чугунівка. Чотири боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував у бік Піщаного та Петропавлівки, один бій продовжується.

На Лиманському напрямку РФ здійснила три атаки у бік населених пунктів Твердохлібове та Ольгівка.

На Слов’янському напрямку окупанти двічі атакували в районі Дронівки. Один бій триває досі.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили одну атаку окупантів у бік Бондарного.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив десять штурмів у районах населених пунктів Предтечине, Іванопілля, Плещіївка, Щербинівка та у бік Іллінівки, Степанівки, Берестка, Софіївки. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Покровському напрямку росіяни здійснили 24 атаки у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне у бік Новопавлівки. Два бої тривають.

На Олександрівському напрямку ворог один раз атакував у напрямку Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили дев’ять атак РФ в районі Гуляйполя та у напрямках Добропілля й Зеленого. Ворог завдав авіаударів по Гуляйполю, Залізничному та Лугівському.

На Оріхівському напрямку росіяни двічі атакували в районах Степногірська та Приморського.

На Придніпровському напрямку боєзіткнень з початку доби не зафіксовано.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, орієнтовні втрати противника сягнули приблизно 1 228 570 осіб, що на 1 130 більше порівняно з попередніми даними.

