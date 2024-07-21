Враг активизировался на Ореховском направлении: в ВСУ рассказали о ситуации на фронте

В Украине на фронте в течение суток 20 июля и до позднего вечера было зафиксировано 126 боевых столкновений. Российские оккупанты активизировались на Ореховском направлении, вместе с тем Покровский - остается самым "горячим".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook .

В отчете военного командования указана оперативная информация о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 20 июля.

В Генштабе отметили, что Силы обороны направляют усилия "на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощения боевого потенциала".

Российские обстрелы

В течение суток враг нанес 2 ракетных (14 ракет), 54 авиационных удара (69 УАБ) и 531 удар дронами-камикадзе по территории Украины.

Кроме того, российские оккупанты совершили 3 179 обстрелов по позициям войск ВСУ.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг 5 раз штурмовал позиции подразделений ВСУ в районах Волчанска и Глубокого. Противник успеха не имел.

На Купянском направлении оккупанты 11 раз атаковали позиции ВСУ. В настоящее время продолжаются 7 боев в районах Глушковки, Стельмаховки и Песчаного.

На Лиманском направлении за день путинские войска 7 раз штурмовали позиции Сил обороны Украины. В районах населенных пунктов Невское и Макеевка 5 атак были отбиты, еще 2 - продолжаются.

На Северском направлении ВСУ отразили 8 попыток противника улучшить тактическое положение вблизи Верхнекаменского, Спорного и Выемки. Оккупанты успеха не имели, понесли потери и отошли.

На Краматорском направлении для врага завершились неудачей 11 попыток продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Калиновки, Новомаркового и Ступочек. Бой неподалеку от Клещиевки продолжается.

На Торецком направлении оккупанты в сутки 5 раз штурмовали в районах Железного, Северного и Нью-Йорка. Продолжаются боевые действия на трех локациях.

В Генштабе отметили, что противник интенсивно атакует на Покровском направлении. В течение дня враг здесь в целом совершил 47 штурмовых и наступательных действий.

Наибольшая активность оккупантов сохраняется в районах Новоалександровки, Прогресса и Новоселовки Первой. 4 боестолкновения на направлении еще продолжаются.

"По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 87 и ранили 127 оккупантов. Уничтожены два бронированных автомобиля "Тигр", два бронетранспортера и два барражирующих боеприпаса "Ланцет". Также обезврежены три артсистемы захватчиков", - говорится в отчете.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 11 боевых столкновений. Российские террористы безуспешно пытались продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Прасковьевка и Константиновка.

На Времивском направлении для врага завершились поражением 4 боя у Старомайорского и Константиновки.

Противник активизировался на Ореховском направлении, где за день совершил 5 атак неподалеку от населенных пунктов Работино и Малая Токмачка.

Также в Генштабе добавили, что на Приднепровском направлении успеха не имели 8 штурмовых действий кафиров на левобережье Днепра, на направлении Казачьи Лагеря - Крынки.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.