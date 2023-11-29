Враг активизировал штурмы под Авдеевкой и резко усилил обстрелы, - ВСУ

"После некоторого уменьшения применения дронов, артиллерии и авиации, вызванного ухудшением погоды, вчера враг резко увеличил примерно в два раза как количество артобстрелов, так и авиаударов", - отметил офицер.

Кроме того, фиксируется активизация врагом наземных пехотных атаки на этом участке фронта. При этом Силы обороны Украины, отражая штурмы интервентов, уничтожают большое количество российской бронированной военной техники.

"Местами (противник, - ред.) применяет бронетехнику. Много из нее жгут наши воины", - сказал Штупун.

Ситуация в районе Авдеевки

Напомним, в начале октября российские оккупанты активизировали наступление в районе Авдеевки, которое расценивают как самое масштабное с 2014 года.

По словам главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, за месяц, когда противник активизировался возле Авдеевки, росармия потеряла около 10 тысяч солдат в этом направлении.

На днях спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Штупун сообщил, что в районе Авдеевки российские войска бросили вперед несколько механизированных колонн с бронированной техникой. Однако наступление не удалось, захватчики потеряли почти 80% техники.

23 ноября стало известно о начале врагом третей волны наступления на Авдеевском направлении. Несмотря на активные атаки враг продолжает нести большие потери.

Как рассказал сегодня военный эксперт Александр Коваленко для РБК-Украина, российские войска наступают на Авдеевку, добиваясь частичных успехов. Однако не исключено, что южная промзона может стать для них ловушкой.