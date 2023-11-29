Ситуация в Авдеевке достаточно непредсказуема. Россиян могут заманить в ловушку

Российские войска наступают на Авдеевку, добиваясь частичных успехов. Однако не исключено, что южная промзона может стать для них ловушкой.

О ситуации на фронте и о том, что может стать переломным моментом на юге, - в комментарии РБК-Украина рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

О ситуации в Авдеевке

Ситуация в Авдеевке может развиваться достаточно непредсказуемо. Россияне продвинулись в сторону южной промзоны. Это был мощный укрепрайон, противник серьезно разрушил его артиллерийскими ударами. Согласно последней информации, боевые столкновения продолжаются, не исключено, что "промка" полностью еще не захвачена.

За ней открывается частный сектор, но там также есть наши позиции. Зайти в застройку у них так просто не получится. К тому же в промзоне они будут как на ладони. Возможно, именно там мы их будем держать, чтобы планомерно уничтожать силы, которые будут прорываться в частный сектор. Здесь вопрос в другом. Можно ли это назвать падением "промки" или это ловушка, чтобы россияне там размещались и "терпели".

О ситуации под Купянском

С лета россияне пытаются захватить село Синьковка, чтобы получить удобный плацдарм на Купянск. Но все это время они не имели особого успеха. Не думаю, что в ближайшее время они его добьются. Особенно с учетом того, что противник привлек много ресурса из Луганской области для Авдеевки.

Действующая на Лиманском направлении группа войск "Центр" будет ослаблена и не сможет давить настолько мощно, как это было летом. Это позволит перераспределить наши ресурсы, чтобы усилить оборону Купянска в случае необходимости. Конечно, отвечающая за Купянское направление группа "Запад" будет пытаться прорвать наши рубежи, но я не вижу особых перспектив до конца года.

О ситуации под Бахмутом

Противник перешел в контратаки, наши войска - в позиционную оборону. Россияне будут давить, пока им хватит ресурса. Для штурмов под Бахмутом они привлекли подразделения с северного сектора, какого-то резерва, который может внезапно появиться, у них нет.

В принципе, боевые действия проходят в логике прошлых месяцев. Так было и когда мы начали движение на Клещиевку и Андреевку. Сначала мы освободили села, потом россияне начали волну контратак. Несколько недель пытались отбить, но были истощены, отошли для перегруппировки, после чего мы продвинулись уже по левую сторону железной дороги. Потом снова начались вражеские контратаки, и сейчас мы наблюдаем за продолжением этой волны.

О ситуации на левобережье Херсонской области

Наши войска удерживают несколько плацдармов. Переломный момент наступит тогда, когда основные логистические артерии будут физически перерезаны. Если мы говорим об оккупированных Олешках, то достаточно перерезать дороги Р57, Е97 или Т2206. После этого фактически логистика по левому берегу будет нарушена, что сделает невозможным сопротивление россиян, ограничит их мобильность и маневренность. Закончится это их отступлением на рубежи Раденска или даже южнее.

Но главным переломным моментом станет разрушение Крымского моста. Именно тогда группы войск "Днепр", "Запорожье" и "Восток" потеряют необходимую поддержку и материально-техническое обеспечение. Крымский мост в этом плане многое решает.

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Сейчас на фронт пришла непогода, по большому счету, она на стороне россиян. Но только потому, что их командование пренебрегает человеческими жизнями. Поэтому они будут продолжат наступать, а мы преимущественно будем в обороне. Исключением может стать левобережье Херсонской области.

Александр Коваленко, для РБК-Украина