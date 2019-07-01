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В Офісі президента виступають за опитування по проспекту Бандери

Новини » Політика    01.07.2019 - 11:37
В Офісі президента виступають за опитування по проспекту Бандери
Фото: Андрій Богдан (Віталій Носач/РБК-Україна)

Богдан заявив, що виніс би це питання на референдум

Глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що з питання перейменування проспекту Бандери в Києві має бути проведено опитування. Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Богдан заявив, що виніс би це питання на референдум.

"Я б виніс це питання референдум. Чому хтось повинен визначати, як називати? Хочуть Бандери - нехай буде Бандери. Це може бути соцопитування, консультативний", - сказав він.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Андрій Парубій заявив, що рішення Окружного адміністративного суду міста Києва, яке скасовує перейменування двох проспектів на честь Степана Бандери і Романа Шухевича суперечить закону про декомунізацію і буде оскаржене.

Як писало РБК-Україна, Окружний адміністративний суд Києва опублікував обгрунтування рішення про скасування перейменування Московського проспекту у проспект Степана Бандери, а проспекту Генерала Ватутіна у проспект Романа Шухевича в Києві. Підкреслювалося, що рішення прийнято судом з огляду на порушення процедури щодо перейменування проспектів Московського та Генерала Ватутіна, а також у зв'язку з відсутністю належного обґрунтування прийняття даних рішень.

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