Євросоюз викликав посла Білорусі через інцидент з літаком Ryanair

Генеральний секретар Європейської служби зовнішній дій Стефано Санніно викликав посла Білорусі в ЄС Олександра Міхневича. Посла викликали після того, як білоруський режим примусово посадив літак Ryanair, щоб затримати засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича.

Про це йдеться на офіційному сайті ЄС.

Білоруського посла проінформували про рішуче засудження з боку ЄС та всіх держав-членів блоку дій Мінська щодо літака Ryanair, які поставили під загрозу безпеку його пасажирів та екіпажу. "Генсек Санніно передав позицію ЄС про те, що обурливі дії білоруської влади є ще одною кричущою спробою заглушити всі голоси опозиції в країні, і зажадав негайного звільнення пана Протасевича", - зазначили на сайті ЄС.