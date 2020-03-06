Питання продажу землі іноземцям має вирішуватися на референдумі, - прем’єр

Питання про продаж землі іноземцям має вирішуватися на всеукраїнському референдумі. Про це сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі програми “Право на владу”, передає РБК-Україна.

За його словами, ринок землі існує в усьому світі, а питання моделі, яка має бути в Україні, має обговорюватися і зараз обговорюється у парламенті.

"Я прихильник, щоб ринок землі був відкритий для українців, в першу чергу. Можливість продажу землі іноземцям або іноземним компаніям повинна вирішуватися виключно на всеукраїнському референдумі", - сказав він.

Прем'єр зазначив, що українці повинні мати право, а не обов’язок, продавати землю.

“Ми не збираємося продавати українську землю. Ми даємо право розпоряджатися своїм. Ми хочемо українцям дати право розпоряджатися своїм”, - наголосив Шмигаль.

Як писало РБК-Україна раніше, законопроект про ринок землі Рада зможе прийняти не раніше 16-17 квітня. Такий прогноз зробив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. За його словами, голосування не зможе відбутися раніше, якщо ВР продовжить розглядати поправки в такому темпі.

Ще на початку лютого депутати Ради приступили до розгляду законопроекту про ринок землі в другому читанні. Нардепи в перший день розгляду, 6 лютого, блокували президію ВР.

Верховна рада України станом на четвер, 5 березня, розглянула вже 3182 поправки до другого читання законопроекту про ринок землі.