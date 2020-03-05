"Батьківщина" розпочала підготовку всеукраїнського референдуму щодо ринку землі

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко буде щотижня звітувати про те, які рішення приймає кожна місцева рада

Партія "Батьківщина" розпочинає підготовку до всеукраїнського референдуму, через те, що розгляд законопроекту про ринок землі в парламенті свідчить про те, що "в країні не змінився ні курс, ні напрямок, ні стратегія розвитку". Про це заявила голова партії Юлія Тимошенко під час брифінгу у Верховній Раді, передає кореспондент РБК-Україна.

"Якщо новий уряд дійсно прагне позитивних змін в країні, то перше, що він мусив би зробити, – зупинити розгляд закону про розпродаж сільськогосподарської землі й розпочати принципово інший підхід до формування аграрного сектору. Втім, економічного блоку в уряді немає, аграрного блоку немає, але закон про розпродаж сільськогосподарської землі продовжують розглядати", - вважає лідер партії.

Тимошенко заявила, що враховуючи бездіяльність нового уряду щодо земельного питання, "Батьківщина" починає підготовку до референдуму, аби дати людям можливість висловити свою думку щодо розпродажу української землі.

"Завтра ми проведемо всеукраїнську селекторну нараду та почнемо готуватися до проведення референдуму за законом 1991 року, щоб українці змогли вирішити долю української землі. Ми запрошуємо всі опозиційні партії, аграрні асоціації, рухи, профспілки, фермерів для того, щоб об’єднати зусилля та розпочати процес проведення референдуму. Терміни залежатимуть від того, наскільки швидко будуть діяти місцеві ради й наскільки швидко діятиме вся українська команда: громадяни України, партії, профспілки, асоціації. Ми не відступимо", - додала Тимошенко.

Тимошенко буде щотижня звітувати про те, які рішення приймає кожна місцева рада, кожна громада, формувати ініціативні групи. "Сьогодні немає іншого шансу, окрім референдуму, захистити Україну від президента. Тому ми будемо діяти", - резюмувала голова партії.

Нагадаємо, Верховна рада України станом на середу, 4 березня, розглянула понад 2500 поправок до другого читання законопроекту про ринок землі.

Як писало РБК-Україна раніше, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозував, що законопроект про ринок землі Рада зможе прийняти не раніше 16-17 квітня. За його словами, голосування не зможе відбутися раніше, якщо ВР продовжить розглядати поправки в такому темпі.