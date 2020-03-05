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Рада розглянула майже 3200 правок до земреформи, нардепи підтримали одну

Новини » Політика     05.03.2020 - 18:07
Рада розглянула майже 3200 правок до земреформи, нардепи підтримали одну
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепам залишилося пройти менш 1/4 правок

Верховна рада України станом на четвер, 5 березня, розглянула вже 3182 поправки до другого читання законопроекту про ринок землі. У сесійній залі сьогодні була підтримана одна правка, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, депутатам залишилося розглянути менше тисячі правок до другого читання законопроекту №2178-10.

Так, нардепи підтримали правку під номером 3017, вона носить технічний характер і виправляє помилки в нумерації закону про держреєстрацію прав і нерухомого. За неї проголосували 244 депутати Ради.

Нагадаємо, станом на середу народні депутати розглянули понад 2500 правок.

Як писало РБК-Україна раніше, законопроект про ринок землі Рада зможе прийняти не раніше 16-17 квітня. Такий прогноз зробив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. За його словами, голосування не зможе відбутися раніше, якщо ВР продовжить розглядати поправки в такому темпі.

Ще на початку лютого депутати Ради приступили до розгляду законопроекту про ринок землі в другому читанні. Нардепи в перший день розгляду, 6 лютого, блокували президію ВР.

Додамо також, в СН сподіваються на прискорення розгляду поправок до законопроекту про ринок землі, про що заявив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко.

Підкреслимо, на цьому тижні у парламентаріїв виникло два позачергових засідання саме тому, що до закінчення розгляду закону про ринок землі вони не можуть розглядати інші питання.

Рада розглянула понад 3 тисячі правок до земреформи, підтримали лише одну Рада розглянула майже 2900 правок до земреформи, жодну нардепи не підтримали
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