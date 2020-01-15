Питання про правосуддя за злочини на Майдані залишається невирішеним, - HRW

Фото: Революція Гідності (kyivcity.gov.ua)

У Human Right Watch стурбовані зупинкою розслідування справ Майдану

Питання про правосуддя за злочини, вчинені в період Революції Гідності і одеських подій, в значній мірі залишалося невирішеним. Про це йдеться в доповіді Human Right Watch.

В HRW нагадали, що в серпні Генеральна прокуратура розформувала Департамент спеціальних розслідувань, який вів ці справи, а в листопаді незавершені справи були передані Державному бюро розслідувань.

"Цей процес проходив без чіткої процедури приймання-передачі справ, що призвело до фактичного припинення розслідувань. Активісти і адвокати висловлювали стурбованість у зв'язку з ризиком розпаду всіх пов'язаних з Майданом справ і втрати колишніх напрацювань", - йдеться в доповіді.

Крім того, повідомляється, що в червні з Вищої кваліфікаційної колегії суддів був звільнений Андрій Козлов, перед цим критикував спроби колег маніпулювати голосуванням з метою не допустити дискваліфікації судді, причетного до переслідування активістів Майдану.

Нагадаємо, вчора Святошинський районний суд Києва задовольнив відведення групі прокурорів у справі про розстріл 48 активістів Майдану.

Раніше в ООН заявили, що звільнення колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", яких підозрюють у причетності до вбивства понад 40 протестувальників 20 лютого 2014 року, ускладнить розгляд справ Майдану.