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У Раді назвали умову виплати пенсій в ОРДЛО через посередника

Новини » Політика     05.02.2020 - 13:02
У Раді назвали умову виплати пенсій в ОРДЛО через посередника
Ілюстративне фото (УНІАН)

Пенсії зможе отримати посередник при наявності засвідченого нотаріусом документа

Виплата пенсій мешканцям окупованого Донбасу через посередника стане можливою завдяки новому закону, який зобов'язує такого посередника мати документ, засвідчений нотаріусом. Про це заявила глава комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, в разі прийняття законопроекту № 2083-Д посередники зможуть отримувати пенсії з довідкою від нотаріуса.

"Не зможуть посередники отримувати пенсію, поки це не буде завірено нотаріусом на нашій підконтрольній території. А всі дії нотаріуса, які відбуваються на тій території, не приймаються нашою стороною. Тому все, що відбувається (зняття виплат з пенсійних карток посередниками, - ред.) відбувається з порушенням чинного законодавства", - заявила Третьякова.

Вона також зазначила, що механізму виплат українських пенсій на окупованому Донбасі немає.

"Тому людина повинна приїжджати до нас і верифіковуватися... Звідси й виникають всі технічні особливості, які є в законопроекті 2083-Д", - додала Третьякова.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що з обережністю ставиться до спрощення процедури виплати пенсій жителям окремих районів Донецької та Луганської областей.

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