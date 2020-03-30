Питання про Консультативну рауі можуть узгодити радники "нормандської четвірки", - Резніков

Питання про створення Консультаційної ради в рамках однієї з підгруп Тристоронньої контактної групи можуть узгодити на рівні радників "нормандської четвірки". Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

За словами Резнікова, створення Консультаційної ради повинні схвалити представники Німеччини і Франції, оскільки ТКГ - це дітище "нормандського формату".

"Фінальне рішення і підписання можливе тільки після згоди з цим німецької та французької сторін. Вони повинні не просто схвалити, але ще і делегувати туди своїх представників в якості учасників-спостерігачів", - сказав він, зазначивши, що також повинна бути реакція ОБСЄ.

"Для цього (узгодження питання про Консультативну раду, - ред.), як мінімум, повинні будуть домовитися політичні радники. Якщо лідери скажуть "окей", то МЗС кожної країни може уповноважити радників узгодити це рішення. Як це оформлять, я поки не знаю", - додав Резніков.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що за словами Резнікова, рішення про створення Консультаційної ради з ОРДЛО може бути прийнято після консультацій з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Як повідомлялося, на засіданні ТКГ 11 березня сторони попередньо домовилися про створення органу, який зафіксує суб'єктність окремих районів Донецької та Луганської областей.