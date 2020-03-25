Рішення про створення консультативної ради з ОРДЛО ще не прийнято, - Резніков

Фото: Олексій Резніков (РБК-Україна)

Консультації з ФРН, Францією і ОРДЛО, на сьогоднішній день, тривають

Рішення про створення консультативної ради з ОРДЛО може бути прийнято після консультацій з Німеччиною, Францією та ОБСЄ. Про це заявив представник України в політичній підгрупі ТКГ Олексій Резніков, передає РБК-Україна.

Резніков зазначив, що рішення про створення може бути прийнято після консультацій з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

"ТКГ відбувається в форматі відеоконференції, тому ніяких рішень про створення підписано бути не може фізично. Більш того, безпосередньо рішення про створення може бути прийнято після консультацій з Німеччиною, Францією та ОБСЄ. Вони, на сьогоднішній день, тривають", - сказав він.

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що створення Консультативної ради з представниками окупованих територій Донбасу може статися під час наступної зустрічі ТКГ у Мінську. Відзначимо, зустріч була запланована на 25 березня.

За його словами, наявний документ, який з'явився після останнього засідання ТКГ у Мінську, є тільки декларативним, а не остаточним.

Додамо, на засіданні контактної групи по врегулюванню на Донбасі 11 березня сторони домовилися про створення органу, який зафіксує суб'єктність окремих районів Донецької та Луганської областей.