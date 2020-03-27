ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В ОБСЄ розповіли про підсумки переговорів контактної групи по Донбасу

Новини » Політика     27.03.2020 - 14:19
В ОБСЄ розповіли про підсумки переговорів контактної групи по Донбасу
Іллюстративне фото (flickr.com/osce_smmu)

ОБСЄ закликала сторони ввести глобальне перемир'я в зв'язку з пандемією коронавірусу

ОБСЄ на черговому засіданні контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі закликала сторони ввести глобальне перемир'я в зв'язку з пандемією коронавірусу, зупинити бойові дії і ввести режим припинення вогню. Про це заявила спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ посол Хайді Грау після чергової зустрічі контактної групи і її робочих підгруп, повідомляє прес-служба ОБСЄ.

Грау зазначила, що вільний перетин лінії зіткнення є важливим для діяльності міжнародних гуманітарних організацій, зокрема Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Посол також звернулася до сторін із закликом "зробити все необхідне, щоб заходи боротьби з коронавірусом не стали додатковою перешкодою для повного і вільного доступу СММ по всій території України відповідно до її мандату".

Вона розповіла, що сторони також обговорювали визначення додаткових ділянок розведення сил і засобів. За її словами, "для вирішення цього питання ще знадобляться додаткові зусилля".

Представниця ОБСЄ в Україні додала, що під час обговорення протимінної діяльності учасники робочої групи зійшлися на думці про її необхідність, підкреслюючи при цьому особливу важливість розмінування цивільних об'єктів і їхніх околиць. Гуманітарна робоча група розглядала питання відкриття нових пунктів пропуску через лінію зіткнення в Луганській області. Також обговорювалася підготовка до наступного обміну утримуваними.

Сторони також обговорили питання водопостачання через лінію зіткнення в окремих районах Донецької та Луганської областей, а також було порушено тему виплати пенсій.

"Політична робоча група обговорювала питання, пов'язані з особливим статусом ОРДО і ОРЛО, як передбачено Мінськими угодами. Учасники також взяли до відома факт обговорення проекту Консультативної ради в "нормандському форматі", - додала Грау.

Нагадаємо, раніше представник України в політичній підгрупі ТКГ в мінській ТКГ Олексій Резніков в коментарі РБК-Україна розповів, що рішення про створення консультативної ради з ОРДЛО може бути прийнято після консультацій з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

ОРДО пропонують обмін полоненими за формулою "10 на 8" На Донбасі доба минула без втрат
Новини України ОБСЄДонбаспереговориКонтактная група
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся