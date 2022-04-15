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Китай пригрозив військовими заходами для запобігання "незалежності" Тайваню

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Пекін, П'ятниця 15 квітня 2022 11:31
Китай пригрозив військовими заходами для запобігання "незалежності" Тайваню Фото: китайська армія (defensemaven.io)
Автор: Ілона Свиридова

Народно-визвольна армія Китаю може вжити будь-яких ефективних заходів, щоб запобігти спробам зовнішнього втручання для забезпечення "незалежності" Тайваню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Китаю в соціальній мережі Weibo.

Зокрема, Пекін відреагував на рішення Пентагону продати Тайваню військові технології та обладнання на 95 млн доларів. Він вважає, що дане рішення порушило "принцип одного Китаю", оскільки є втручанням у внутрішні справи.

"Тайвань є невід'ємною частиною території Китаю. Тайванське питання зачіпає корінні інтереси Китаю, і іноземне втручання неприпустимо", - йдеться в заяві.

Також наголошується, що Пекін закликає Вашингтон відкликати продаж зброї Тайваню і припинити військові зв'язки з островом.

"Народно-визвольна армія Китаю вживе ефективних заходів для рішучого припинення будь-яких форм зовнішнього втручання і сепаратистських спроб "незалежності" Тайваню, а також для рішучого захисту національного суверенітету і територіальної цілісності", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китай прискорив нарощування ядерного потенціалу через загрозу конфлікту з США.

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