ru ua
Чт, 16 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Херсоні окупанти будуть примусово вручати новонародженим російські паспорти

Новость на русском →
Херсон, Четвер 16 червня 2022 09:38
У Херсоні окупанти будуть примусово вручати новонародженим російські паспорти Фото: мама з дитиною у бомбосховищі (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Діти, які народилися в Херсоні після 24 лютого, будуть автоматично отримувати російські паспорти. Документ також видаватимуть дітям-сиротам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА-Новости".

"Діти, народжені після 24 лютого на території Херсонської області, будуть автоматично отримувати громадянство Російської Федерації. Плюс діти-сироти також будуть реєструватися як громадяни Російської Федерації", - заявив так званий "заступник голови" регіону Кирило Стремоусов.

Нагадаємо, раніше окупанти почали видавати свої паспорти українцям у Херсоні. У перший день російський документ отримали 25 жителів міста.

Також 11 червня російські паспорти почали роздавати в Мелітополі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон
NEWS
Макрон, Шольц та Драгі приїхали в Україну: що відомо
Макрон, Шольц та Драгі приїхали в Україну: що відомо
DAILY
Тарас Чмут: Без західної зброї війна для України уже була б закінчена
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Тарас Чмут: Без західної зброї війна для України уже була б закінчена