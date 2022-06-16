У Херсоні окупанти будуть примусово вручати новонародженим російські паспорти
Фото: мама з дитиною у бомбосховищі (GettyImages)
Діти, які народилися в Херсоні після 24 лютого, будуть автоматично отримувати російські паспорти. Документ також видаватимуть дітям-сиротам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА-Новости".
"Діти, народжені після 24 лютого на території Херсонської області, будуть автоматично отримувати громадянство Російської Федерації. Плюс діти-сироти також будуть реєструватися як громадяни Російської Федерації", - заявив так званий "заступник голови" регіону Кирило Стремоусов.
Нагадаємо, раніше окупанти почали видавати свої паспорти українцям у Херсоні. У перший день російський документ отримали 25 жителів міста.
Також 11 червня російські паспорти почали роздавати в Мелітополі.