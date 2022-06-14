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В Україні спростили виїзд дітей за кордон на відпочинок

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Київ, Вівторок 14 червня 2022 11:59
В Україні спростили виїзд дітей за кордон на відпочинок Фото: в Україні спростили виїзд дітей за кордон на відпочинок (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні спростили правила виїзду за кордон для дітей на оздоровлення та відпочинок. Правила будуть дійсні під час воєнного стану в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Держприкордонслужби в Telegram.

"Під час воєнного стану групи дітей зможуть виїжджати за кордон на оздоровлення та відпочинок виключно за наявності згоди Нацсоцслужби. При цьому більше не потрібно здійснювати нотаріальне посвідчення пакета документів", - йдеться в повідомленні.

При цьому прикордонний контроль здійснюється з пред'явленням:

  • згоди Нацсоцслужби на виїзд дітей;
  • списків групи виїжджаючих дітей і супроводжуючих;
  • паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини;
  • погодження службою у справах дітей згоди законних представників кожної дитини на її виїзд;
  • заяви батьків на виїзд дитини за кордон, завірене службою у справах дітей.

Нагадаємо, в період дії воєнного стану працівникам можуть відмовити в наданні відпустки.

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