В Україні спростили виїзд дітей за кордон на відпочинок

В Україні спростили правила виїзду за кордон для дітей на оздоровлення та відпочинок. Правила будуть дійсні під час воєнного стану в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Держприкордонслужби в Telegram .

"Під час воєнного стану групи дітей зможуть виїжджати за кордон на оздоровлення та відпочинок виключно за наявності згоди Нацсоцслужби. При цьому більше не потрібно здійснювати нотаріальне посвідчення пакета документів", - йдеться в повідомленні.

При цьому прикордонний контроль здійснюється з пред'явленням: