"Они должны остановиться": США выдвинули жесткие условия Ирану по ядерной сделке

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран должен прекратить обогащение урана и разработку ракет дальнего радиуса действия, а также позволить американским инспекторам посещать ядерные объекты.

По словам главы американской дипломатии, ключевыми условиями для достижения соглашения является полный отказ Тегерана от поддержки террористических организаций, в частности хуситов в Йемене, сворачивание ракетной программы и прекращение любого обогащения урана на своей территории.

Он также отметил, что Иран должен импортировать ядерное топливо, необходимое для мирной энергетики, а не производить его самостоятельно.

"Если вы можете обогащать уран до уровня 3,67%, вам нужно всего несколько недель, чтобы достичь 20%, затем 60%, и в конце концов 80 или 90%, необходимых для создания ядерного оружия. Все страны, которые имеют программы по обогащению урана, уже обладают ядерным оружием", - отметил Рубио.

Он подчеркнул, что будущий инспекционный режим должен включать участие американских специалистов и предусматривать доступ ко всем объектам Ирана, включая военные.

Жесткая бескомпромиссность

В ответ на это министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что страна не откажется от своих законных прав в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). По его словам, Иран, как одна из стран-основательниц Договора, имеет право на полный цикл производства ядерного топлива.

"Повторение ложных утверждений, не меняет реальности. Есть ряд государств, которые являются членами ДНЯО, осуществляют обогащение урана и одновременно полностью отказались от ядерного оружия. Максималистские требования и угрожающая риторика лишь снижают шансы на успех", - отметил Аракчи.

Он отметил, что достижение стабильной и долговременной сделки остается возможным при наличии политической воли и справедливого подхода со стороны Соединенных Штатов.