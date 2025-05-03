"Вони повинні зупинитись": США висунули жорсткі умови Ірану щодо ядерної угоди

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Іран має припинити збагачення урану та розробку ракет дальнього радіусу дії, а також дозволити американським інспекторам відвідувати ядерні об’єкти.

За словами очільника американської дипломатії, ключовими умовами для досягнення угоди є повна відмова Тегерану від підтримки терористичних організацій, зокрема хуситів у Ємені, згортання ракетної програми та припинення будь-якого збагачення урану на своїй території.

Він також зазначив, що Іран має імпортувати ядерне паливо, необхідне для мирної енергетики, а не виробляти його самостійно.

"Якщо ви можете збагачувати уран до рівня 3,67%, вам потрібно лише кілька тижнів, щоб досягти 20%, потім 60%, і зрештою 80 або 90%, необхідних для створення ядерної зброї. Усі країни, які мають програми зі збагачення урану, вже володіють ядерною зброєю", - зазначив Рубіо.

Він підкреслив, що майбутній інспекційний режим повинен включати участь американських фахівців та передбачати доступ до всіх об’єктів Ірану, включно з військовими.

Жорстка безкомпромісність

У відповідь на це міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що країна не відмовиться від своїх законних прав у рамках Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). За його словами, Іран, як одна з країн-засновниць Договору, має право на повний цикл виробництва ядерного палива.

"Повторення неправдивих тверджень, не змінює реальності. Є низка держав, які є членами ДНЯЗ, здійснюють збагачення урану та водночас повністю відмовилися від ядерної зброї. Максималістські вимоги і погрозлива риторика лише знижують шанси на успіх", - зазначив Аракчі.

Він наголосив, що досягнення стабільної та довготривалої угоди залишається можливим за наявності політичної волі та справедливого підходу з боку Сполучених Штатів.