2000-летние свитки Везувия расшифруют: ИИ "увидел" текст сквозь пепел

ИИ сможет быстрее находить среди обугленных свитков Геркуланума те, которые можно расшифровать. Ученые разработали методику, определяющую свитки со свинцовыми чернилами - именно они лучше всего подходят для работы алгоритмов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в профессиональном научном вестнике PLOS .

Почему античные свитки считались утраченными?

Во время катастрофического извержения вулкана Везувий в 79 году нашей эры были уничтожены не только Помпеи, но и город Геркуланум.

В роскошной усадьбе, вероятно, принадлежавшей тестю Юлия Цезаря или философу Филодему, археологи обнаружили единственную сохранившуюся библиотеку античного мира. Она насчитывает более 600 обугленных папирусных свитков.

Горячие вулканические газы мгновенно обуглили папирусы и превратили их в хрупкий углерод. Физически разворачивать эти свертки невозможно, ведь от малейшего прикосновения они рассыпаются в пепел.

Для расшифровки текста ученые создали проект Vesuvius Challenge, где используют микрокомпьютерную томографию и искусственный интеллект для так называемого "виртуального развертывания".

Однако исследователи столкнулись с серьезным препятствием: большинство древнеримских чернил изготовляли из сажи и воды.

Поскольку и сам папирус, и чернила состоят из углерода, рентгеновское излучение почти не видит между ними разницы из-за крайне низкого контраста.

Папирусный свиток к карбонизации и (б) после карбонизации (источник: Seiler et al., 2026, PLoS ONE/CC0)

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Эксперимент в печи: как учёные заставили древний текст "засветиться"?

Изобретатель Дуглас Зайлер вместе с командой химиков и физиков предположил, что часть свитков могла быть написана чернилами с добавлением металлов, в частности свинца.

Именно наличие свинца позволяет рентгеновским лучам мгновенно обнаруживать буквы.

Чтобы проверить свою гипотезу, ученые провели масштабный эксперимент:

приобрели современный египетский папирус, изготовленный по древним технологиям, и традиционные чернила;

добавили в чернила нитрат свинца в разных пропорциях;

старшеклассники с помощью тростниковых перьев нанесли на папирусы текст из разных источников;

модели свитков запекали в печи с экстремально высокими температурами без доступа кислорода, тем самым полностью воспроизводив процесс обугливания при взрыве Везувия.

Полученные обугленные свертки были просканированы на 3D-рентгеновских аппаратах в Национальном институте стандартов и технологий США.

Буквы, написанные свинцовыми чернилами, ярко выделились на снимках, а адаптивное программное обеспечение мгновенно развернуло виртуальные свитки и прочитало надписи.

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Как это ускорит расшифровку старых текстов?

Благодаря этому открытию археологам больше не нужно тратить месяцы на сложном оборудовании, пытаясь найти силуэты угольных слов в темноте.

Для проверки свитков достаточно использовать компактный портативный рентгенофлуоресцентный сканер. Он позволяет мгновенно определить, содержит ли конкретный свиток свинец.

Папирусы со свинцовыми чернилами станут первоочередными кандидатами для сканирования.

Это значительно ускорит работу проекта Vesuvius Challenge и позволит ученым в ближайшее время прочесть десятки ранее недоступных философских, исторических и литературных произведений античности.