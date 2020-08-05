У Полтаві на будівництві обвалилися риштування, є постраждалі

Фото: обвал риштувань на будівництві у Полтаві (poltava.to)

В результаті події постраждали 4 людини

У Полтаві на будівництві на вулиці Пилипа Орлика обвалилися риштування. В результаті інциденту постраждали чотири людини.

Про це повідомляє прес-служба поліції Полтави.

На місце події прибула слідчо-оперативна група для з'ясування всіх обставин.

Фото: обвал риштування на будівництві у Полтаві (poltava.to)

За інформацією місцевого видання "Полтавщина", постраждалих передали медичним працівникам. Завали від падіння металевих конструкцій розбирали самі будівельники, хоч на місце прибули підрозділи рятувальників.

Нагадаємо, раніше у Луганській області стався обвал на шахті "Новодружеська", в результаті чого загинув гірник.

Також РБК-Україна писало, що у Росії обвалився міст в районі проведення військових навчань; у результаті інциденту постраждали близько 20 осіб.