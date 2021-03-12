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У Волинській області обвалився міст, постраждали п'ятеро людей

Новость на русском → П'ятидні, П'ятниця 12 березня 2021 17:11
У Волинській області обвалився міст, постраждали п'ятеро людей Фото: міст, який обвалився (bug.org.ua)
Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 12 березня, у Волинській області обвалився міст. В результаті події постраждали п'ять чоловік.

Про це повідомила прес-секретар Національної поліції Волині Ольга Бузулук, передає "Суспильне".

Інцидент стався близько 13:00 під час дорожніх робіт на автодорозі Володимир-Волинський - Устилуг в селі П'ятидні.

Травмованих робітників госпіталізували в лікарню Володимира-Волинського.

Зараз автомобілі можуть проїхати через міст. Обвал стався на краю закритою на час ремонту смуги руху.

На місці події працює поліція.

Фото: міст, який обвалився (bug.org.ua)

Нагадаємо, раніше в Одеській області з-за сильної зливи стався обвал частини моста між селами Болград і Кубей.

Крім того, у Полтаві обрушилися будівельні ліси. В результаті інциденту постраждали чотири людини.

Додамо, що у Росії впав міст в районі проведення навчань; в результаті інциденту постраждали близько 20 осіб.

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