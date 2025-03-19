Уолтц сегодня переговорит с Украиной и Россией о прекращении огня

Выступая перед журналистами возле Белого дома, Уолтц отметил, что планирует обсудить с представителями и России и Украины шаги, ведущие к миру.

"Челночная дипломатия - это сложно, это непросто. Но мы работаем на всех уровнях, чтобы подтолкнуть обе стороны к прекращению огня и завершению этой войны", - отметил советник по нацбезопасности.

Уолтц также поделился подробностями, как он сказал, "исторического" разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

На вопрос о том, действительно ли российский лидер заставил Трампа ждать перед началом звонка, Уолтц ответил: "Дональд Трамп не сидит и не ждет час ни на кого из глав государств".

Переговоры Трампа и Путина

Напомним, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор вчера, 18 марта. Главной темой обсуждений стало завершение войны России против Украины.

Как сообщалось, по результатам переговоров Трамп и Путин согласовали прекращение огня по энергетике и инфраструктуре. Однако в тот же вечер российские войска запустили по Украине дроны.