Волц сьогодні переговорить з Україною та Росією про припинення вогню

Виступаючи перед журналістами біля Білого дому, Волц зазначив, що планує обговорити з представниками та Росії та України кроки, що ведуть до миру.

"Човникова дипломатія - це складно, це непросто. Але ми працюємо на всіх рівнях, щоб підштовхнути обидві сторони до припинення вогню та завершення цієї війни", - зазначив радник з нацбезпеки.

Волц також поділився подробицями, як він сказав, "історичної" розмови президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

На питання про те, чи справді російський лідер змусив Трампа чекати перед початком дзвінка, Волц відповів: "Дональд Трамп не сидить і не чекає годину ні на кого з глав держав".

Переговори Трампа й Путіна

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову вчора, 18 березня. Головною темою обговорень стало завершення війни Росії проти України.

Як повідомлялося, за результатами переговорів Трамп і Путін погодили припинення вогню по енергетиці та інфраструктурі. Проте того ж вечора російські війська запустили по Україні дрони.