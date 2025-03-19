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Волц сьогодні переговорить з Україною та Росією про припинення вогню

Фото: радник президента США з нацбезпеки Майк Волц (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Радник президента США з нацбезпеки Майк Волц планує сьогодні, 19 березня, поговорити зі своїми колегами в Росії та Україні про припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkyNews.

Виступаючи перед журналістами біля Білого дому, Волц зазначив, що планує обговорити з представниками та Росії та України кроки, що ведуть до миру. 

"Човникова дипломатія - це складно, це непросто. Але ми працюємо на всіх рівнях, щоб підштовхнути обидві сторони до припинення вогню та завершення цієї війни", - зазначив радник з нацбезпеки. 

Волц також поділився подробицями, як він сказав, "історичної" розмови президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

На питання про те, чи справді російський лідер змусив Трампа чекати перед початком дзвінка, Волц відповів: "Дональд Трамп не сидить і не чекає годину ні на кого з глав держав". 

Переговори Трампа й Путіна 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову вчора, 18 березня. Головною темою обговорень стало завершення війни Росії проти України.

Як повідомлялося, за результатами переговорів Трамп і Путін погодили припинення вогню по енергетиці та інфраструктурі. Проте того ж вечора російські війська запустили по Україні дрони.

Пізніше Волц розповів, що під час переговорів Трамп і Путін торкнулися "багатьох тем". Зокрема, вони обговорили реалізацію можливого припинення вогню між Україною і РФ, а також обмін полоненими.

Разом з тим Волц додав, що влада США вважає Путіна жорсткою людиною, і Вашингтон не має ілюзій про те, з ким має справу.

Детальніше розмову Трампа з Путіним і як Кремль затягує переговори щодо України - у матеріалі РБК-Україна.

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