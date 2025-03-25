У Путина подвели итоги переговоров США и России в Эр-Рияде

Россия и США во время переговоров в Саудовской Аравии обсуждали вопросы безопасного судоходства в Черном море. РФ пожаловалась на попытки ограничить ее от рынка зерновых и удобрений.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА.новости".

По словам Лаврова, Москва якобы выступает за восстановление Черноморской инициативы, но в более приемлемой для всех форме. Россияне требуют, чтобы в новой Черноморской инициативе не было двусмысленностей.

Лавров заявил, что РФ беспокоится о продовольственной безопасности стран глобального Юга и Востока. И поэтому Россия хочет, чтобы никто не пытался отвадить ее от рынка зерновых и удобрений.

Он также рассказал, что и российская и американская делегации докладывают о результатах переговоров в Эр-Рияде российскому диктатору Владимиру Путину и президенту США Дональду Трампу.

"Гарантии для России со стороны Украины могут стать исключительно результатом приказа Зеленскому из США. Европа прямо противоречит позиции администрации Трампа, в которой говорят о предварительных параметрах урегулирования конфликта в Украине", - заявил Лавров.

По его мнению, "киевский режим" давно бы потерпел поражение без поддержки стран Европы, а в поставках оружия особенно лидируют Франция и Великобритания.

Переговорный процесс по завершению войны

В начале марта США предложили 30-дневное прекращение огня между Украиной и Россией, что поддержала украинская сторона. Однако Кремль не дал четкого ответа, выдвинув дополнительные условия, в частности прекращение мобилизации в Украине и остановку поставок западного оружия для ВСУ.

В то же время в Эр-Рияде состоялись переговоры между США, Украиной. А 25 марта состоялся отдельный раунд переговоров между США и Россией, который длился 12 часов.

После этих переговоров стало известно, что состоялись дополнительные переговоры с украинской стороной.