У Путина подвели итоги переговоров США и России в Эр-Рияде
Россия и США во время переговоров в Саудовской Аравии обсуждали вопросы безопасного судоходства в Черном море. РФ пожаловалась на попытки ограничить ее от рынка зерновых и удобрений.
Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА.новости".
По словам Лаврова, Москва якобы выступает за восстановление Черноморской инициативы, но в более приемлемой для всех форме. Россияне требуют, чтобы в новой Черноморской инициативе не было двусмысленностей.
Лавров заявил, что РФ беспокоится о продовольственной безопасности стран глобального Юга и Востока. И поэтому Россия хочет, чтобы никто не пытался отвадить ее от рынка зерновых и удобрений.
Он также рассказал, что и российская и американская делегации докладывают о результатах переговоров в Эр-Рияде российскому диктатору Владимиру Путину и президенту США Дональду Трампу.
"Гарантии для России со стороны Украины могут стать исключительно результатом приказа Зеленскому из США. Европа прямо противоречит позиции администрации Трампа, в которой говорят о предварительных параметрах урегулирования конфликта в Украине", - заявил Лавров.
По его мнению, "киевский режим" давно бы потерпел поражение без поддержки стран Европы, а в поставках оружия особенно лидируют Франция и Великобритания.
Переговорный процесс по завершению войны
В начале марта США предложили 30-дневное прекращение огня между Украиной и Россией, что поддержала украинская сторона. Однако Кремль не дал четкого ответа, выдвинув дополнительные условия, в частности прекращение мобилизации в Украине и остановку поставок западного оружия для ВСУ.
В то же время в Эр-Рияде состоялись переговоры между США, Украиной. А 25 марта состоялся отдельный раунд переговоров между США и Россией, который длился 12 часов.
После этих переговоров стало известно, что состоялись дополнительные переговоры с украинской стороной.
Сегодня сообщалось, что Штаты и Россия готовят совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии. Однако впоследствии стало известно, что никакого совместного заявления не будет, а в Кремле заявили, что переговоры между Россией и США будут продолжены, к ним привлекут ООН и другие страны.
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