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Втретє за місяць. У Вінниці знову шукають вибухівку

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Вінниця, Субота 20 серпня 2022 12:03
Втретє за місяць. У Вінниці знову шукають вибухівку Фото: у Вінниці знову шукають вибухівку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У Вінниці перевіряють інформацію про замінування кількох об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Нацполіції області Заріни Маєвської.

"На електронку одного із об'єктів надійшло відповідне повідомлення. На місцях працюють вибухотехніки, наразі інформацію перевіряють", - розповіла вона.

Як повідомлялося, невідомі у четвер, 18 серпня, повідомили про замінування кількох об'єктів у Вінниці. Правоохоронці перекрили частину міста для перевірки. Пізніше стало відомо, що інформація щодо мінування не підтвердилася.

До цього вибухівку в Вінниці та в низці міст України шукали 4 серпня. Тоді інформація про замінування також виявилась хибною.

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