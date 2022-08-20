Втретє за місяць. У Вінниці знову шукають вибухівку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Нацполіції області Заріни Маєвської.

"На електронку одного із об'єктів надійшло відповідне повідомлення. На місцях працюють вибухотехніки, наразі інформацію перевіряють", - розповіла вона.

Як повідомлялося, невідомі у четвер, 18 серпня, повідомили про замінування кількох об'єктів у Вінниці. Правоохоронці перекрили частину міста для перевірки. Пізніше стало відомо, що інформація щодо мінування не підтвердилася.

До цього вибухівку в Вінниці та в низці міст України шукали 4 серпня. Тоді інформація про замінування також виявилась хибною.

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