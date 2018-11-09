Волкер розповів, за яких умов США можуть переглянути санкції проти РФ

Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

США очікують імплементації Мінських угод та повернення Криму під контроль України

Якби Росія виконувала Мінські угоди та повернула Крим під контроль України, Сполучені Штати були б готові переглянути та скасувати санкції. Про це під час брифінгу повідомив Спеціальний посланець Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, інформує РБК-Україна із посиланням на "Радіо Свобода".

Він підкреслив, що санкції посилюватимуться, якщо не буде досягнуто поступу в поверненні Криму під контроль України та в виконанні Мінських угод.

"Якби ми побачили імплементацію Росією Мінських угод та встановлення миру, ми були б готові переглянути санкції та скасувати їх. Але зараз ми жодного прогресу не бачимо", - заявив Волкер.

Нагадаємо, США розширили санкції проти Російської Федерації 8 листопада. За словами спецпредставника Держдепу США Курта Волкера, обмеження стосуються як Донбасу, так і Криму.

Як повідомляло РБК-Україна, у списку вказані заступник "міністра держбезпеки ЛНР" Олександр Басов і Андрій Сушко (в документах Мінфіну США вказаний як офіцер ФСБ Росії, - ред.), а також росіянин Володимир Зарицький.

З юридичних осіб в санкційний список внесені: АТ "Санаторій "Ай-Петрі", АТ "Санаторій "Дюльбер", АТ "Санаторій "Місхор", АТ "Кримтеплоелектроцентраль", ТОВ "Гарант-СВ", ТОВ "Керуюча компанія інфраструктурних проектів", ТОВ "Південний Проект", курорт "Mriya Resort & SPA" та "Міністерство державної безпеки самопроголошеної Луганської народної республіки".