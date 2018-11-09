Нові санкції США визнають, що РФ повністю контролює окупований Донбас, - Волкер

Фото: Курт Волкер (РБК-Україна/Віталій Носач)

Нові обмеження стосуються як Криму, так і Донбасу

Вперше на рівні санкцій США визнали, що Росія повністю контролює окуповані території Донбасу. Про це під час брифінгу повідомив Спеціальний посланець Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, інформує РБК-Україна із посиланням на "Радіо Свобода".

"Упродовж довгого часу ми говорили, що Росія має 100-відсотковий контроль над тим, що відбувається на окупованих нею територіях, це стосується військових сил, політичних утворень та навіть економічної діяльності, але вперше у формі санкцій було визнано, що Росія в реальності контролює Донбас на сході України", - зазначив він.

Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти Росії 8 листопада. За словами Волкера, вони стосуються як Донбасу, так і Криму.

"Ці санкції стосуються трьох осіб та дев’яти організацій, які підтримують зусилля Росії в інтеграції Криму через приватні інвестиції та проекти, або ті, що залучені до серйозних порушень прав людини", - наголосив Волкер.

Як повідомляло РБК-Україна, у списку вказані заступник "міністра держбезпеки ЛНР" Олександр Басов і Андрій Сушко (в документах Мінфіну США вказаний як офіцер ФСБ Росії, - ред.), а також росіянин Володимир Зарицький.

З юридичних осіб в санкційний список внесені: АТ "Санаторій "Ай-Петрі", АТ "Санаторій "Дюльбер", АТ "Санаторій "Місхор", АТ "Кримтеплоелектроцентраль", ТОВ "Гарант-СВ", ТОВ "Керуюча компанія інфраструктурних проектів", ТОВ "Південний Проект", курорт "Mriya Resort & SPA" та "Міністерство державної безпеки самопроголошеної Луганської народної республіки".