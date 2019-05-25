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Росії давно пора звільнити українських моряків, - Волкер

Новини » Політика    25.05.2019 - 19:51
Росії давно пора звільнити українських моряків, - Волкер
Фото: Курт Волкер (РБК-Україна)

Волкер вітає рішення Міжнародного трибуналу по моряках

Спеціальний представник державного департаменту США по Україні Курт Волкер вітає рішення Міжнародного трибуналу з морського права щодо українських моряків. Про це він написав у Twitter.

За його словами, Росії давно пора звільнити українських моряків та кораблі.

"Давно пора Росії звільнити українських членів екіпажу та кораблі, які вона незаконно захопила", - написав він.

Росії давно пора звільнити українських моряків, - ВолкерРаніше РБК-Україна повідомляло, що Міжнародний трибунал зобов'язав РФ терміново звільнити українських моряків. Міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Російську Федерацію негайно звільнити два українських корабля і допоміжне судно, а також 24 моряків, які були затримані поблизу Керченської протоки в 2018 році. 

Нагадаємо, що 10 травня, Міжнародний морський трибунал з морського права завершив слухання за позовом України про тимчасові заходи щодо РФ для звільнення захоплених українських моряків та кораблів. Під час засідання заступник голови МЗС Олена Зеркаль заявила про захоплення РФ українських моряків в Керченській протоці і просила про звільнення моряків.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що звільнення українських моряків та кораблів може стати першим сигналом Російської Федерації про реальну готовність до припинення конфлікту з Україною.

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