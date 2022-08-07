Волкер: Перемога України над Росією стане сигналом для Китаю не чіпати Тайвань

Колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер переконаний, що перебіг подій у російсько-українській війні може суттєво вплинути на подальшу ситуацію між Китаєм і Тайванем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТСН .

За словами американського дипломата, перемога України на полі бою стане сигналом для китайського лідера Сі Цзіньпіна про те, що військове вторгнення на Тайвань не принесе бажаного результату.

"КНР спостерігає, чи досягне Росія успіху у війні проти України. Тому що успіх Росії означатиме, що відкрита агресія, захоплення території, зміна влади - це працює. А Захід не протидіє цьому. Китай отримає зелене світло робити з Тайванем все, що їм заманеться, бо Захід їх не спиняє та не запобігає зміні режимів, захопленню територій", - вважає Волкер.

Він також додав, що Китай не буде відкрито підтримувати Росію у загарбницькій війні, оскільки сприймає Україну як незалежну державу.