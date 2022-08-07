Волкер: Победа Украины над Россией станет сигналом для Китая не трогать Тайвань

Бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер убежден, что ход событий в российско-украинской войне может существенно повлиять на дальнейшую ситуацию между Китаем и Тайванем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТСН .

По словам американского дипломата, победа Украины на поле боя станет сигналом для китайского лидера Си Цзиньпина о том, что военное вторжение на Тайвань не принесет желаемого результата.

"КНР наблюдает, достигнет ли Россия успеха в войне против Украины. Потому что успех России будет означать, что открытая агрессия, захват территории, смена власти - это работает. А Запад не противодействует этому. Китай получит зеленый свет делать с Тайванем все, что им заблагорассудится, потому что Запад их не останавливает и не предотвращает смене режимов, захвату территорий", - считает Волкер.

Он также добавил, что Китай не будет открыто поддерживать Россию в захватнической войне, поскольку воспринимает Украину как независимое государство.