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Понад 20 винищувачів Китаю перетнули лінію розмежування з Тайванем

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Четвер 04 серпня 2022 17:56
Понад 20 винищувачів Китаю перетнули лінію розмежування з Тайванем Ілюстративне фото: понад 20 винищувачів Китаю перетнули лінію розмежування з Тайванем (twitter.com/WarPolitRussia)
Автор: Іван Носальський

Китай направив 22 винищувачі в бік Тайваню. Вони перетнули лінію розмежування між країнами в Тайванській протоці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оборонне відомства острова.

За інформацією відомства, літаки перетнули лінію розмежування і увійшли в зону дії систем ППО Тайваню. Всього було виявлено вісім винищувачів J-11, 12 Су-30 і ще два J-16.

Вони прямували до острова з боку китайської провінції Фуцзянь.

Понад 20 винищувачів Китаю перетнули лінію розмежування з ТайванемНапрямок польоту китайських винищувачів (twitter.com/MoNDefense)

Нагадаємо, ситуація між Китаєм і Тайванем загострилася через візит в Тайбей спікера Палати представників США Ненсі Пелосі.

Китай у день візиту американської чиновниці анонсував масштабні військові навчання, які проводять біля Тайваню.

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