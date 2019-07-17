Волкер очікує, що Москва погодиться на обмін полоненими

Фото: Курт Волкер (turchynov.com)

Волкер вважає це важливим кроком для зміцнення довіри

Спеціальний представник США з питань українських перемовин Курт Волкер висловив сподівання, що Росія погодиться на обмін полоненими з Україною. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

Волкер зазначив, що це могло б стати результатом прямої взаємодії президентів Зеленського та Путіна.

"Я щиро сподіваюся, що Москва погодиться з цим обміном ув'язнених. Це було б важливим кроком для зміцнення довіри і возз'єднання в'язнів з їхніми родинами. Якщо це станеться, то це буде результатом безпосередньої взаємодії президентів Зеленського та Путіна", - написав Волкер.

Нагадаємо, заступник глави Офісу президента Вадим Пристайко заявив, що зовнішньополітичні радники країн-учасниць нормандського формату домовилися про обмін полоненими впродовж місяця.

РБК-Україна писало, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова передала російському омбудсмену Тетяні Москальковій список з 150 українських громадян, які перебувають у російських СІЗО.