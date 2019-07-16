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Обмін полоненими може відбутися впродовж місяця, - Пристайко

Новини » Політика    16.07.2019 - 12:25

Радники країн-учасниць нормандського формату домовилися про обмін полоненими

Зовнішньополітичні радники країн-учасниць нормандського формату домовилися про обмін полоненими впродовж місяця. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Вадим Пристайко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Впродовж місяця домовилися здійснити обмін певної кількості як ми назвали наших бранців. Президент Зеленський говорив про 10 на 10, 15 на 15, в принципі ми не замикаємося навколо кількості людей, наше завдання - обміняти, отримати наших людей назад і розблокувати той процес обміну всіх на всіх, про який ми говоримо і який до цього часу був заблокований", - заявив Пристайко.

У Путіна не бачать просування по обміну полонених України і РФ Путін та Меркель домовилися продовжити роботу в нормандському форматі
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