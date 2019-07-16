ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Денісова передала Москальковій список 150 українців, утримуваних в РФ

Новини » Політика    16.07.2019 - 17:05
Денісова передала Москальковій список 150 українців, утримуваних в РФ
Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

Денісова в Москві зустрілася з Москальковою

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова передала російському омбудсмену Тетяні Москальковій список з 150 українських громадян, які перебувають у російських СІЗО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням росЗМІ.

Як повідомляється, сьогодні в Москві (Росія) відбулася зустріч Денісової і Москалькової.

"Я привезла вам список, який містить 150 справ - це громадяни України, які знаходяться на території РФ і в Криму, в тому числі 24 моряки. Хотіла б вам його передати, щоб ви звернули увагу, як ви це вмієте робити, щоб всі питання гуманітарного блоку були вирішені", - сказала Денісова.

Нагадаємо, вчора український омбудсмен анонсувала обмін списками утримуваних осіб з російською стороною.

Як повідомляло РБК-Україна, зовнішньополітичні радники країн-учасниць нормандського формату домовилися про обмін полоненими протягом місяця. Зокрема, за словами заступника керівника Офісу президента Вадима Пристайка, на даний момент головне завдання - розблокувати процес обміну всіх на всіх.

РФ в Радбезі ООН вирішила відволікти увагу від трагедії MH17 - МЗС Російські паспорти в ОРДЛО видають без зазначення місця проживання
Новини України Російська Федераціяпленные
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся