Денісова передала Москальковій список 150 українців, утримуваних в РФ

Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

Денісова в Москві зустрілася з Москальковою

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова передала російському омбудсмену Тетяні Москальковій список з 150 українських громадян, які перебувають у російських СІЗО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням росЗМІ.

Як повідомляється, сьогодні в Москві (Росія) відбулася зустріч Денісової і Москалькової.

"Я привезла вам список, який містить 150 справ - це громадяни України, які знаходяться на території РФ і в Криму, в тому числі 24 моряки. Хотіла б вам його передати, щоб ви звернули увагу, як ви це вмієте робити, щоб всі питання гуманітарного блоку були вирішені", - сказала Денісова.

Нагадаємо, вчора український омбудсмен анонсувала обмін списками утримуваних осіб з російською стороною.

Як повідомляло РБК-Україна, зовнішньополітичні радники країн-учасниць нормандського формату домовилися про обмін полоненими протягом місяця. Зокрема, за словами заступника керівника Офісу президента Вадима Пристайка, на даний момент головне завдання - розблокувати процес обміну всіх на всіх.