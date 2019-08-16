Волкер: мир на Донбасі встановиться після виведення російських військ

Мир на Донбасі встановиться після того, як Росія виведе свої війська з окупованих територій. Про це сказав спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Волкер висловив сподівання, що зрештою Росія виведе війська і людям, які живуть на Донбасі, можна буде повернути мир.

"Не думаю, що те, що Росія робить в Україні, окуповуючи ці території, хоч якось відповідає російським інтересам", - додав він.

Волкер нагадав, що Росія продовжує залишатися головним рушієм цього конфлікту, вона керує військовими силами, розвідкою, економікою.

"Росія надає своїх розвідників та керує своїми ставлениками. Тому це аж ніяк не "внутрішній конфлікт через сепаратизм". Це Росія, яка все це робить. І, думаю, правильне сприйняття і розуміння цього широкою громадськістю є надзвичайно важливим - якщо ми насправді налаштовані вирішити проблему так, як це має бути зроблено", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, у червні 2019 року 20,1% громадян України погоджуються, що заради миру на Донбасі варто йти на компроміси з ким завгодно і про що завгодно. У той же час 48,8% респондентів вважають, що заради миру варто погоджуватися на компроміси, але не на всі. Силовий варіант вирішення конфлікту підтримують 17,4% українців.

Нагадаємо, спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що Кремль досі думає, що, продовжуючи війну на Донбасі, може послабити Україну, дестабілізувати її, тиснути на Київ, щоб спробувати утримати країну під своїм впливом.