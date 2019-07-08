Лише 2% українців згодні віддати Донбас Росії

Фото: Донецьк (Andrew Butko/wikimedia.org)

Більшість вимагає повернення окупованих територій без жодних умов

У червні 2019 року більшість громадян України (54,3%) вважають, що окуповані Росією окремі райони Донецької і Луганської областей повинні бути повернуті до складу України на довоєнних умовах Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

За даними опитування, ще 16,9% бажають, щоб ці території повернулися до України, але отримали більше незалежності від Києва. Варіант автономії у складі України підтримують 12,3% українців.

Незалежність цих територій підтримують 2,6% респондентів, приєднання їх до Росії - лише 1,7%.

Пропозицію щодо введення миротворчих сил ООН на окуповані території загалом підтримують 55,5% населення України, не підтримують - 25%, а 20% свого ставлення не визначили.

dif.org.ua

Дослідження проведено Фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 13 по 20 червня 2019 року у всіх регіонах України, за винятком окупованих Росією територій. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, у червні 2019 року 20,1% громадян України погоджуються, що заради миру на Донбасі варто йти на компроміси з ким завгодно і про що завгодно. У той же час 48,8% респондентів вважають, що заради миру варто погоджуватися на компроміси, але не на всі. Силовий варіант вирішення конфлікту підтримують 17,4% українців.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, проведеного у грудні 2018 року, майже три чверті громадян (72%) переконані, що між Росією та Україною йде війна, ще 14% вважають, що ні, а решта не визначилися.