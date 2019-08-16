Волкер: мир на Донбассе установится после вывода российских войск

Мир на Донбассе установится после того, как Россия выведет свои войска с оккупированных территорий. Об этом скзазал специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью "Радіо Свобода".

Волкер выразил надежду, что в конце концов Россия выведет войска и людям, которые живут на Донбассе, можно будет вернуть мир.

"Не думаю, что то, что Россия делает в Украине, окупая эти территории, хоть как-то соответствует российским интересам", - добавил он.

Он напомнил, что Россия продолжает оставаться главным двигателем этого конфликта, она руководит военными силами, разведкой, экономикой.

"Россия оказывает своих разведчиков и руководит своими ставленниками. Поэтому это отнюдь не "внутренний конфликт из-за сепаратизма". Это Россия, которая все это делает. И, думаю, правильное восприятие и понимание широкой общественностью является чрезвычайно важным - если мы действительно настроены решить проблему так, как это должно быть сделано", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в июне 2019 года 20,1% граждан Украины соглашаются, что ради мира на Донбассе стоит идти на компромиссы с кем угодно и о чем угодно. В то же время 48,8% респондентов считают, что ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все. Силовой вариант решения конфликта поддерживают 17,4% украинцев.

Напомним, специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Кремль до сих пор думает, что, продолжая войну на Донбассе, может ослабить Украину, дестабилизировать ее, давить на Киев, чтобы попытаться удержать страну под своим влиянием.