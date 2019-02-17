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Волкер: мінські угоди не працюють належним чином

Новини » Політика    17.02.2019 - 14:24
Волкер: мінські угоди не працюють належним чином
Фото: Курт Волкер (РБК-Україна)

За словами Волкера, Росія відмовляється імплементувати угоди

Спецпредставник США по Україні Курт Волкер заявив, що мінські угоди не працюють належним чином. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Говорячи про стан імплементації мінських угод, він зазначив: "Мінські угоди надзвичайно важливі, і нам би хотілося, щоб вони були реалізовані. Мир, відведення важкого озброєння, якщо нам вдасться створити умови для проведення виборів, амністії, імплементації спеціального статусу, відновлення української контролю і суверенітету над територією. Це те, про що говорять мінські угоди, і ми всі підтримуємо їх. Необхідно тільки імплементувати їх".

Однак спецпредставник США визнав, що мінські угоди не працюють належним чином, оскільки Росія відмовляється їх імплементувати.

Також Волкер підкреслив, що з боку РФ ніколи не було припинення вогню, відводу важкого озброєння або співробітництва з цього питання.

Нагадаємо, Росія не проявляє інтересу до зустрічі на рівні спецпредставника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера і помічника президента РФ Владислава Суркова.

Раніше Курт Волкер назвав відновлення суверенітету України метою цивілізованого світу. Раніше Волкер заявляв, що Росія протягом чотирьох років щодня порушує мінські угоди.

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