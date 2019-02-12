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РФ чотири роки щодня порушує мінські домовленості, - Волкер

Новини » Політика    12.02.2019 - 17:00
РФ чотири роки щодня порушує мінські домовленості, - Волкер
Фото: Курт Волкер (РБК-Україна)

Чотири роки тому РФ підписала комплекс заходів щодо виконання мінських угод

Росія протягом чотирьох років порушує мінські угоди. Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, передає РБК-Україна з посиланням на повідомлення, опубліковане в Twitter.

Спецпредставник США нагадав, що чотири роки тому РФ підписала комплекс заходів щодо виконання мінських угод, який містив пункт про припинення вогню 14 лютого, однак приблизно через тиждень Росія і підлеглі їй сили захопили Дебальцеве.

"Протягом чотирьох років Росія продовжує щодня порушувати мінські угоди. Настав час для миру в Україні", - написав Волкер.

В Мінську в 2015 році в ніч на 12 лютого канцлер ФРН Ангела Меркель, тодішній президент Франції Франсуа Олланд, президент України Петро Порошенко і президент РФ Володимир Путін підписали мінські домовленості.

Нагадаємо, Рада безпеки ООН відклала на п'ять годин засідання щодо мінських угод, яке ініціювала Росія. Зокрема, члени Радбезу обговорять це питання у вівторок, 12 лютого, о 22:00 за київським часом.

Сьогодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав безперспективною вимогу Євросоюзу виконати мінські угоди по Донбасу для нормалізації діалогу.

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