ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

РФ відмовляється врегулювати ситуацію на Донбасі під час виборів в Україні, - Волкер

Новини » Політика    17.02.2019 - 13:58
РФ відмовляється врегулювати ситуацію на Донбасі під час виборів в Україні, - Волкер
Фото: Курт Волкер (РБК-Україна)

РФ не проявляє інтересу до зустрічі на рівні спецпредставника Держдепартаменту США з питань України і помічника президента РФ

Росія не проявляє інтересу до зустрічі на рівні спецпредставника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера і помічника президента РФ Владислава Суркова. Про це повідомив Волкер передає РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, РФ не бажає вживати дій щодо врегулювання конфлікту на Донбасі під час президентської компанії в Україні.

"Ми завжди за те, щоб зустрітися і поговорити. Росія не проявляє ніякого інтересу або прогресу з цього питання. За фактом вони сказали, що не хочуть нічого робити під час президентських виборів", - сказав Волкер на полях Мюнхенської конференції.

Однак спецпредставник США визнав, що мінські угоди не працюють належним чином, оскільки Росія відмовляється їх імплементувати.

Також Волкер підкреслив, що з боку РФ ніколи не було припинення вогню, відводу важкого озброєння або співробітництва з цього питання.

Нагадаємо, раніше Курт Волкер назвав відновлення суверенітету України метою цивілізованого світу. Раніше Волкер заявляв, що Росія протягом чотирьох років щодня порушує мінські угоди.

Москва хоче усунути Порошенка від влади в Україні, - Волкер Мюнхенська конференція: Кличко зустрівся з Волкером
Новини України Курт Волкер
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся