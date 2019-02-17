РФ відмовляється врегулювати ситуацію на Донбасі під час виборів в Україні, - Волкер

Фото: Курт Волкер (РБК-Україна)

РФ не проявляє інтересу до зустрічі на рівні спецпредставника Держдепартаменту США з питань України і помічника президента РФ

Росія не проявляє інтересу до зустрічі на рівні спецпредставника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера і помічника президента РФ Владислава Суркова. Про це повідомив Волкер передає РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, РФ не бажає вживати дій щодо врегулювання конфлікту на Донбасі під час президентської компанії в Україні.

"Ми завжди за те, щоб зустрітися і поговорити. Росія не проявляє ніякого інтересу або прогресу з цього питання. За фактом вони сказали, що не хочуть нічого робити під час президентських виборів", - сказав Волкер на полях Мюнхенської конференції.

Однак спецпредставник США визнав, що мінські угоди не працюють належним чином, оскільки Росія відмовляється їх імплементувати.

Також Волкер підкреслив, що з боку РФ ніколи не було припинення вогню, відводу важкого озброєння або співробітництва з цього питання.

Нагадаємо, раніше Курт Волкер назвав відновлення суверенітету України метою цивілізованого світу. Раніше Волкер заявляв, що Росія протягом чотирьох років щодня порушує мінські угоди.