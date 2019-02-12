Фото: Курт Волкер (РБК-Україна)

Волкер зазначив необхідність миротворчої операції на Донбасі

Спеціальний представник Державного департаменту США Курт Волкер назвав відновлення суверенітету України метою цивілізованого світу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

Глава МЗС України Арсен Аваков презентував в Інституті миру США стратегію деокупації Донбасу "Механізм малих кроків".

Під час круглого столу Волкер зазначив, що мета цивілізованого світу - це відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

"За роки російської агресії в Україні вбито більше людей, аніж під час Балканської війни і найбільше внутрішньо переміщених осіб з часів Другої Світової. Ми всі повинні забезпечувати безпеку у Європі і не повинні дозволити змінювати кордони інших держав. Росія заперечує свою участь у конфлікті, але за нашою інформацією російські офіцери займають там керівні посади, російські контрактники воюють. Кремль постійно здійснює розвідку на території України, однак стверджує, що учасниками конфлікту є Україна та сепаратисти", - сказав Волкер.

Він відзначив необхідність миротворчої операції на Донбасі. Волкер вважає, що РФ "не дозволить Україні повернутися на свої тимчасово окуповані території. Основна мета РФ - контроль над Україною і недопущення інтеграції в Європу".

Нагадаємо, раніше Волкер заявляв, що Росія протягом чотирьох років щодня порушує мінські угоди.

Додамо, Організація з безпеки і співробітництва в Європі підтримує роботу всіх форматів, які можуть сприяти політичному врегулюванню ситуації на Донбасі.