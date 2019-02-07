Волкер змінив позицію щодо присутності російських спостерігачів на виборах в Україні

Волкер відзначив, що Росія є агресором в Україні

Спецпредставитель США в Украине Курт Волкер изменил свою позицию относительно присутствия российских наблюдателей на выборах в Украине и заявил, что беспокойство Киева является весьма реальным, поскольку Россия является страной-агрессором. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter Волкера.

"Мы приветствуем готовность Украины содействовать деятельности миссии БДИПЧ ОБСЕ. Мы убеждены в преданности Украины прозрачности и проведению свободных и честных выборов. Следует помнить, что Россия является агрессором в Украине, а следовательно беспокойство Украины относительно безопасности очень реальное", - написал он.

Напомним, сегодня утром Волкер писал, что российские наблюдатели должны быть на президентских выборы в Украине 2019 года. По его словам, Украине необходимо доверять своим собственным демократическим институтам.

РБК-Украина писало, что парламентский комитет по вопросам внешней политики рекомендует Верховной раде запретить россиянам быть наблюдателями на выборах.

После чего в Госдуме РФ заявили, что российская делегация на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ планирует поднять вопрос о недопущении на выборы президента Украины наблюдателей РФ в составе международной миссии.