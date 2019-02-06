Вибори-2019: комітет рекомендує Раді заборонити росіянам бути спостерігачами

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Документ рекомендують прийняти за основу та в цілому

Комітет з питань закордонної політики рекомендує Верховній раді прийняти законопроект №9524, яким пропонується заборонити громадянам Росії бути спостерігачами на виборах-2019 в Україні. Відповідне рішення було прийняте у ході засідання комітету 6 лютого, передає кореспондент РБК-Україна.

Законопроект рекомендується прийняти за основу та в цілому.

"Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді включити до порядку денного сесії… проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо спостереження за виборчим процесом в Україні" (реєстр.№9524 від 04.02.2019) та прийняти його за основу та в цілому", - сказано у висновку комітету.

Нагадаємо, раніше в Раді опублікували текст законопроекту №9524 "Про внесення змін до деяких законів України з нагляду за виборчим процесом в Україні", який передбачає заборону громадянам Росії бути спостерігачами на виборах-2019. Законопроект був зареєстрований у ВР 4 лютого.

Як писало РБК-Україна, в парламенті розраховують, що прийняття закону про заборону громадянам РФ спостерігати за виборами в Україні зможе зменшити кількість провокацій під час виборчих кампаній в 2019 році.