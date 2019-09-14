Волкер анонсував зустріч з Сурковим

Спецпредставник Сполучених Штатів з питань України Курт Волкер найближчим часом зустрінеться з помічником президента Російської Федерації Владиславом Сурковим. Про це він повідомив на прес-конференції з главою МЗС України Вадимом Пристайком.

За словами Волкера, вже декілька тижнів адміністрації США та Росії ведуть переговори щодо дати та часу зустрічі. Спецпредставник висловив сподівання, що зустріч з Сурковим відбудеться найближчим часом.

"Ми останні декілька тижнів намагаємо призначити час і сподіваюся, що ми зустрінемося дуже скоро", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше посол США в Росії Джон Хантсман заявив, що найближчим часом може відбутися зустріч Курта Волкера та Владислава Суркова щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Американський посол зазначив, що зустріч політиків може відбутися в Москві.

Як писало РБК-Україна, раніше Волкер запропонував Суркову продовжити контакти щодо ситуації на Донбасі. Відомо, що американська сторона пропонувала провести зустріч в кінці серпня. Російська сторона поки терміни можливої зустрічі не погоджувала.

Зазначимо, обговорення питань врегулювання в Донбасі у форматі Волкер-Сурков проходить з серпня 2017 року.