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Волкер запропонував Суркову продовжити обговорення ситуації на Донбасі

Новини » Політика    06.08.2019 - 14:05
Волкер запропонував Суркову продовжити обговорення ситуації на Донбасі
Фото: Курт Волкер (РБК-Україна)

Американська сторона пропонує провести зустріч в кінці серпня

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер відправив запит на зустріч з помічником президента Росії Владиславом Сурковим для обговорення ситуації на Донбасі. Про це повідомляють росЗМІ.

Як повідомляється, американська сторона пропонує провести зустріч в кінці серпня. Російська сторона поки терміни можливої зустрічі не погодила.

Зазначимо, обговорення питань врегулювання в Донбасі у форматі Волкер-Сурков йдуть з серпня 2017 року.

Нагадаємо, раніше Волкер заявив, що Кремль досі думає, що, продовжуючи війну на Донбасі, може послабити Україну, дестабілізувати її, тиснути на Київ, щоб спробувати утримати країну під російським впливом. Однак, за його словами, Україна стала сильнішою, демократичнішою, успішнішою, і значно більше уваги приділяє питанням національної ідентичності у всіх громадах.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський і спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер провели зустріч у Києві. Сторони обговорили процес розведення сил на Донбасі, зокрема, в районі Станиці Луганської, а також гуманітарну ситуацію на лінії розмежування.

 

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