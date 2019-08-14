Волкер і Сурков можуть зустрітися найближчим часом, - посол США

Фото: Курт Волкер (flickr.com/cwa.events)

Зустріч Волкера і Суркова може пройти в Москві

Спеціальний представник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер і помічник президента Росії Владислав Сурков можуть провести зустріч щодо Донбасу найближчим часом. Про це заявив посол США в Росії Джон Хантсман в інтерв'ю радіостанції "Ехо Москви".

Зокрема, Хантсман назвав обох видатними дипломатами і припустив, що вони можуть зустрітися в Москві.

"Можливо, у нас вийде що-небудь організувати в майбутні тижні. Ніяких гарантій тут, зрозуміло, бути не може, тому що це все складні питання, але подивимося, можливо, нам вдасться чогось досягти", - зазначив посол.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Волкер запропонував Суркову продовжити контакти щодо Донбасу. Відомо, що американська сторона пропонує провести зустріч в кінці серпня. Російська сторона поки терміни можливої зустрічі не погодила. Зазначимо, обговорення питань врегулювання в Донбасі у форматі Волкер-Сурков проходить з серпня 2017 року.

Крім того, Волкер заявляв, що США готові розглянути притягнення президента Дональда Трампа до нормандського формату.