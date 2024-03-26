Нападение на сотрудника военкомата на Волыни: в ТЦК раскрыли детали
На Волыни военнообязанный мужчина с ножом напал на сотрудника военкомата, который пришел к нему домой. Дело начали расследовать.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в эфире "Радио Свобода" рассказала пресс-офицер Волынского областного районного территориального центра комплектования и соцподдержки Ульяна Кравчук.
По ее словам, группа оповещения второго отдела Владимир-Волынского РТЦК и СП в городе Нововолынск пришла к военнообязанного, поскольку он должен был отправиться в учебный центр. До этого ему вручали боевую повестку.
"Когда наши военнослужащие пришли к нему домой, чтобы уточнить обстоятельства неприбытия в ТЦК, один из военнослужащих получил ранение холодным оружием в область брюшной полости", - добавила Кравчук.
Она рассказала, что никаких конфликтов до нападения не было. Мужчина нанес удары ножом сразу после того, как открыл дверь. Всего было два удара, один из которых заблокировал военнослужащий.
Что предшествовало
Напомним, 21 марта стало известно, что в Нововолынске два военнослужащих пришли домой к мужчине, чтобы узнать, почему он не явился по повестке.
Мужчина напал на сотрудников ТЦК с ножом и нанес одному из них ранение. Пострадавший был госпитализирован с предварительным диагнозом "резаная рана передней стенки живота, проникающая".
Ранее стало известно, что 7 марта в соцсетях обнародовали ролик, на котором двое мужчин с топорами напали на сотрудников ТЦК.
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